Tarla sulama yüzünden birbirlerine ateş açtılar - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki tarla sahibi arasında sulama meselesi yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ile ateş açan şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan veya ölen kimse olmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesinde sabah saat: 10.30 sıralarında H.K. (46) isimli kadın 112 Acil İhbar Hattını arayarak eşi olan A.K. (44)'nin, Örnekköy Mahallesinde bulunan üzüm bağında kavga ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri A.K. (44/E) isimli şahıs ile H.A. (35/E) isimli şahsın birbirlerine tarla sulama meselesi sebebiyle ateş ettiklerini tespit etti. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken, suç aletleri olan seri numarası olmayan ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine ekipler tarafından el konuldu. Olayla ilgili A.K. ve H.A. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. - MANİSA