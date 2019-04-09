Tarla Sulamaya Gitti Cenazesi Bulundu
1 saat önce
Konya'nın Çeltik ilçesinde gece tarla sulamak için evinden çıkan bir kişi, sabah tarlada ölü olarak bulundu.
Konya
'nın Çeltik
ilçesinde gece tarla sulamak için evinden çıkan bir kişi, sabah tarlada ölü olarak bulundu.
Olay, Çeltik ilçesine bağlı Gökpınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Ali Fuat Ağca (53), gece saatlerinde evinden çıkarak tarla sulamak üzere motosikletle araziye gitti. Sabah
saatlerinde tarlaya giden bir vatandaş ise Ağca'yı motosikletinin yanında hareketsiz vaziyette buldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından Ali Fuat Ağca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çeltik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Ağca'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:12 Kaynak: İHA
"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!
Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Ceset Çıktı
Çukur'da Sena'nın Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu