Son Dakika Haberleri: Tarla Sulamaya Gitti Cenazesi Bulundu

Tarla Sulamaya Gitti Cenazesi Bulundu

1 saat önce

Konya'nın Çeltik ilçesinde gece tarla sulamak için evinden çıkan bir kişi, sabah tarlada ölü olarak bulundu.

Tarla Sulamaya Gitti Cenazesi Bulundu, System.String[]
Konya'nın Çeltik ilçesinde gece tarla sulamak için evinden çıkan bir kişi, sabah tarlada ölü olarak bulundu.

Olay, Çeltik ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Ali Fuat Ağca (53), gece saatlerinde evinden çıkarak tarla sulamak üzere motosikletle araziye gitti. Sabah saatlerinde tarlaya giden bir vatandaş ise Ağca'yı motosikletinin yanında hareketsiz vaziyette buldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından Ali Fuat Ağca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çeltik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Ağca'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:12 Kaynak: İHA

Sabah, Konya, Çeltik, 3. Sayfa
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