Son Dakika Haberleri: Tarla sularken hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Tarla sularken hayatını kaybetti

11 dakika önce

Burdur'da bir kişi, tarlasını sularken fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Burdur'da bir kişi, tarlasını sularken fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Gökçebağ köyünde Bahattin Ot (57), eşiyle tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Durumu fark eden eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümün şüpheli görülmesi üzerine nöbetçi savcı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğine UEFA Süper Kupa düzenlemesi! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son Dakika! MSB'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması: Altyapı kurulum çalışmalarına başlandı 16 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 13 yaşındaki kuzenini vurdu Çarpma anı kamerada: Traktördeki baba, yük treninden kaçamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 17:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarla sularken hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]