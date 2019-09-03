Son Dakika Haberleri: Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı
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Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü'nde tarla süren A.A., idaresindeki 02 DF 951 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsü A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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