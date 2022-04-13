Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti - Son Dakika
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Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti

13.04.2022 16:21
Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçi, tarla sürerken bulduğu Helenistik dönemden Roma ile İslami döneme ait sikke, mühür ve heykelciklerden oluşan 501 parça tarihi eseri polise teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçi, tarla sürerken bulduğu Helenistik dönemden Roma ile İslami döneme ait sikke, mühür ve heykelciklerden oluşan 501 parça tarihi eseri polise teslim etti.

Alınan bilgilere göre, E.K. adlı çiftçi, tarlasını sürerken toprakta parlayan şeyler olduğunu fark etti. Traktörünü durdurarak kontrol eden E.K., tarihi eserleri görünce gözlerine inanamadı. E.K., çoğunluğu sikkeden oluşan tarihi materyalleri, bulduğu yerden çıkararak hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, vatandaşla irtibata geçerek tarihi eserleri teslim aldı.

Teslim alınan tarihi eserlerin incelenmesi sonrasında 73 adet bronz mühür, 396 adet sikke, 21 adet figür, 5 adet yüzük ve 6 adet de heykelcikten oluşan 501 parça olduğu ortaya çıktı. Sikkelerin arasında İslami döneme ait 'Davut yıldızı' sembolü bulunan 1 adet sikkenin yer alması ise dikkati çekti. Sikkelerin çoğunluğunun İslami döneme ait olduğu belirlendi. Diğer materyallerin ise Helenistik dönem ile Batı ve Doğu Roma'ya kadar tarihlendirilebileceği belirtildi.

Vatandaştan alınan 501 parça tarihi eserin Elbistan Şehir Müzesi'ne teslim edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti
Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti
Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti
Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti

YORUMLAR
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Kahramanmaraş, Helenistik, Elbistan, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarla sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti - Son Dakika


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