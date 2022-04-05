Tarla sürerken raya çıkarılan traktöre tren çarptı - Son Dakika

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Yüşa Öz'ün (31) tarlayı sürerken rayların üzerine çıkardığı traktöre yolcu treni çarptı. Ön kısmı koparak ikiye bölünen traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ankara- Polatlı arasındaki Temelli mevkiinde meydana geldi. Yüşa Öz, tarlayı sürdüğü 06 HC 2572 plakalı traktörünü dalgınlıkla yandaki tren raylarının üzerine çıkardı. Bu sırada Ankara'da Polatlı'ya giden yolcu treni, ön tekerleri rayların üzerine çıkan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön motor kısmı koparak parçalandı. Kabin bölümünde bulunan Yüşa Öz ise kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza nedeniyle hat üzerindeki seferler yaklaşık 2 saat durduruldu. Bölgeye sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekiplerinin incelemesinin ardından ön tarafında hafif hasar oluşan tren, yola devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.