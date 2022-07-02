Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu - Son Dakika
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Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu

02.07.2022 11:40
Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu

ESKİŞEHİR'de, sit alanında tarla süren çifti, Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür olan taş eser buldu.

ESKİŞEHİR'de, sit alanında tarla süren çifti, Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür olan taş eser buldu.

Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki 1'nci derece sit alanında bulunan tarlayı süren çiftçi, pulluğuna takılan taşı çıkardı. 1,5 metre boyunda, 1 metre genişliğinde ve üzerinde haç ile değişik figür olan taş eserin tarladan çıktığı bilgisini alan Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, eserin Roma dönemine ait olduğu belirlenip, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarla sahibi hakkında ise 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' ve 'arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sivrihisar, Eskişehir, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu - Son Dakika

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