TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde husumetli olan iki kardeş arasında 'tarla sürme' kavgası çıktı. Kavgada İlyas Yaman (53), ağabeyi Mustafa Yaman'ı (60) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

'Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Çavuşlu köyüne 3 kilometre mesafedeki Ören altı mevkiinde meydana geldi. İlyas Yaman'ın sürdüğü arazi başka birine satıldı. Arazinin yeni sahibi, tarlayı, sürmesi için İlyas Yaman'ın ağabeyi Mustafa Yaman'a verdi. Bugün sürmek için tarlaya gelen Mustafa Yaman ile aynı bölgede ineklerini otlatan husumetli olduğu kardeşi karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Yaman tabancayla ağabeyine ateş etti. Mustafa Yaman, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Yaman, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaman daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlyas Yaman, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.