Son Dakika Haberleri: Tarla Tapusu Ölüme Neden Oldu

Tarla Tapusu Ölüme Neden Oldu

52 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde gelinin kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne yol açması ile sonuçlanan olayın tapu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Tarla Tapusu Ölüme Neden Oldu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde gelinin kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne yol açması ile sonuçlanan olayın tapu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

İddiaya göre olayın zanlısı 43 yaşındaki Keriman Aracı ile 68 yaşındaki kayınvalidesi Ferizan Aracı, tarla tapusunun torunun üzerine yapılması gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma sonrası 8 bıçak darbesi ile Ferizan Aracı hayatını kaybettiği öne sürülürken gelin Keriman Aracı gözaltına alındı. Keriman Aracı'nın jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa
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