Tarla tartışmasında oğlunun tüfekle vurduğu baba hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğli ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde 94255 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde Memduh S. ile oğlu M.S. arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Memduh S., oğlu M.S. tarafından tüfekle karnından vuruldu. Olay sonrası babasını vuran M.S. kaçarken, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Memduh S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Babasının ölümüne neden olan M.S. ise jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Memduh S.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KONYA