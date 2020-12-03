TARLA Türkiye'nin CERN'ü olacak - Son Dakika

Türkiye'deki ilk araştırma amaçlı elektron hızlandırıcısına dayalı bir ışınım kaynağı merkezi olan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı TARLA, ulusal araştırma altyapısına dönüştü.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite yönetimi, TARLA araştırmacıları ve akademisyenlerin katılımıyla Senato Salonu'nda protokol töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Ünüvar, vizyoner adımlarla hem ülkelerine hem de insanlığa hizmet ettiklerini belirterek, Türkiye'nin oldukça yüksek bilimsel üretim kapasitesine sahip ve beşeri sermayede dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Geçmişten bugüne "Devrim" arabaları ve uçak üretimi gibi konularla Türkiye'nin gücünün her fırsatta gösterildiğini ifade eden Ünüvar, TARLA'nın da bu anlamda önemli çalışmalara imza atacağına ve CERN gibi konuşulan işler yapan bir merkez olarak anılacağına inancını dile getirdi.

Niteliği her geçen gün artırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Ünüvar, "TARLA da artık ulusal araştırma altyapısı olarak tanımlanarak bilim ve endüstriye sağlayacağı altyapıyla bilim insanlarının araştırmaları neticesinde geliştirdiği inovatif teknolojinin endüstri ve sanayiye aktarılması için aracı olacak. Bu vesileyle ülkemizdeki bilimsel araştırmaların endüstri ve sanayiye uygulanması ve teknolojiye dönüştürülmesi yönünde önemli adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tek hızlandırıcı tabanlı araştırma altyapısı

Bulunduğu konum itibarıyla Avrupa Birliği ve Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki coğrafi boşluğu tamamlayacak özelliğe sahip TARLA, bölgede tek hızlandırıcı tabanlı araştırma altyapısı olma niteliği taşıyor.

Hızlandırıcı tabanlı bir araştırma altyapısı olarak TARLA'nın benzerleri ile küresel ölçekte rekabet edebileceği, yerli sanayinin katma değeri yüksek teknolojilerde yetkinliğini ve teknik uzmanlığını artırarak sosyoekonomik gelişimine büyük katkı sunacağı, ürettiği elektron demeti ve ışınım kaynakları ile enerji, uzay teknolojileri, nükleer teknolojiler, sağlık bilimi ve teknolojileri, savunma ve malzeme bilimi gibi stratejik alanlarda modern araştırmaların Türkiye'de de yapılmasına olanak sağlayacağı öngörülüyor.