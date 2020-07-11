Tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi - Son Dakika

Tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Aşağı Dereköy Mahallesi Kayabaşı mevkisinde meyve bahçesinden dönen çocuklar tarafından patlayıcı cisim görüldü.

İhbarı üzerine jandarma ekipleri, cismin bulunduğu alanda güvenlik tedbiri aldı.

Jandarma Kriminal Dairesi Başkanlığı tarafından olay yerine, patlayıcı madde imha uzmanları sevk edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile yapılan kontrolde, cismin 155 milimetre çapında obüs mühimmatı olduğu değerlendirildi. Bunun, paslanmış, çarpma sonucu tapa kısmı parçalanmış ve patlamamış bir mühimmat olduğu tespit edildi.

Mühimmat, imha uzmanları tarafından, emniyet tedbirleri alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü. Çevre güvenliğini de alan ekipler, mühimmatı kazdıkları çukurda imha etti.

Serdivan, Jandarma, Dereköy, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 00:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]