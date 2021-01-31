Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı - Son Dakika

Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı

31.01.2021 22:03

Manisa'nın Ahmetli ilçesine başlarından vurulan 4 kişiden biri olan 22 yaşındaki Muharrem Zengin, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü.

4 GENÇ DAHA HAYATLARININ BAHARINDAYDI

Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı

OLAY YERİNDE TÜFEK BULUNDU

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.

ÖLEN GENÇLERDEN BİRİ TRANZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN YEĞENİ

Olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı

Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı
Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü

Mehmet Zengin, Hisarcık, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı - Son Dakika


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