Son Dakika Haberleri: Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı
Son Dakika Güncel Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyinin tabancayla vurduğu Veli U. (47) yaralandı.

Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyinin tabancayla vurduğu Veli U. (47) yaralandı. Jandarma, kaçan ağabeyi arıyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Sarıcavur mevkisinde meydana geldi. Veli U., tarlada temizlik yaptığı sırada ağabeyi M.U. yanına geldi. İddiaya göre temizlik yapılan tarla nedeniyle Veli U. ve ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.U. yanındaki tabancayla Veli U.'ya bir el ateş ederek kasığından yaraladı. M.U. kaçarken, yaralı Veli U. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Veli U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri M.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Yeşilyurt, Jandarma, Gazipaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
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