Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu, sokak iftarı düzenledi - Son Dakika
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Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu, sokak iftarı düzenledi

09.04.2022 22:07
Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu, sokak iftarı düzenledi

Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ara verdiği sokak iftarlarından birini bu akşam gerçekleştirdi.

Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ara verdiği sokak iftarlarından birini bu akşam gerçekleştirdi.

Her yıl ramazan ayında cumartesi günleri sokak iftarı düzenleyen grup, mahallede yaşayan Türk, Afrikalı ve farklı kökenlere mensup kişileri iftar masasında bir araya getirdi.

Sokağa yol boyunca hasır seren grup üyeleri, akşam ezanının okunmasının ardından yanlarında getirdikleri yemekleri misafirlerine ikram etti.

İftarın ardından namaz kılındı.

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Cumartesi, İftar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu, sokak iftarı düzenledi - Son Dakika


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