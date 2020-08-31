Tarlabaşı'nda bıçakla yaralama - Son Dakika

İstanbul Tarlabaşı'nda yabancı uyruklu bir şahıs bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Tarlabaşı bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıs kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından bacağından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.

(İHA)