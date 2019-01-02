Tarlabaşı'nda Otelde Yangın (1)
1 saat önce
TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.
TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:34 Kaynak: DHA
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