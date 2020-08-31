Tarlabaşı'nda yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı - Son Dakika

Tarlabaşı'nda yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Tarlabaşı bulvarından yabancı uyruklu bir şahıs bacağından bıçaklandı.

Olay, bugün 16.00 sıralarında İstanbul Tarlabaşı bulvarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıs henüz bilinmeyen sebepten dolayı kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından bacağından bıçaklandı. Olay yerine ambulans ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.