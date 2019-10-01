Son Dakika Haberleri: Tarlabaşı'nın son saç toplayıcısı
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Tarlabaşı'nın son saç toplayıcısı

13 dakika önce

Niğdeli Cengiz Topaktaş, 11 yaşından beri Türkiye'nin dört bir yanından saç toplayarak geçimini sağlıyor.

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Niğdeli Cengiz Topaktaş, 11 yaşından beri Türkiye'nin dört bir yanından saç toplayarak geçimini sağlıyor. Ancak Türkiye'de gerçek saç tedarik etmenin giderek zorlaşmasından ötürü, şikayetçi… Türkiye'deki saç daha kaliteli olsa da yeterli saç çıkmaması nedeniyle yurtdışından gelen saç oranı da artmış.

Tarlabaşı'nın son saç toplayıcısı

Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:01 
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