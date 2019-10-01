Tarlabaşı'nın son saç toplayıcısı

Niğdeli Cengiz Topaktaş, 11 yaşından beri Türkiye'nin dört bir yanından saç toplayarak geçimini sağlıyor. Ancak Türkiye'de gerçek saç tedarik etmenin giderek zorlaşmasından ötürü, şikayetçi… Türkiye'deki saç daha kaliteli olsa da yeterli saç çıkmaması nedeniyle yurtdışından gelen saç oranı da artmış.