Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nin kapatılma davası - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'ne yönelik derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin dava açtı. İlk duruşmada, İstanbul Valiliği avukatı davanın kabulünü talep ederken, Aile Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Davalı dernek avukatları ise davanın reddini istedi.

İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, davacı İstanbul Valiliği avukatları ve davalı dernek avukatları katıldı. İstanbul Valiliği avukatı Gülnur Kara Kucur, "Dernek, Bilgi Üniversitesi tarafından proje kapsamında kurulmuştur. 2007 yılı Eylül ayında toplum merkezi faaliyetlerine son vermiştir. Ancak dernek hala devamını sürdürmektedir. Derneğinin amacının gerçekleşmesi olanaksız hale gelmiştir. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilsin" dedi. Avukat Kucur, derneğin amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale gelmesi nedeniyle İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava bulunduğunu ifade ederek Aile Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin de kabulünü istedi.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Aylin Kurt ise "Gençlerin ve çocukların istismarına karşı her türlü faaliyetleri yürütmek, çocukların ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyeti yürütülmesi bakanlığımızın görevi kapsamındadır. Bu nedenle valilik yanında müdahil olarak katılmamızı talep ederiz" dedi.

DERNEK AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİDavalı Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği avukatı Selim Cansu Demir Yıldız, Aile Bakanlığı'nın talebinin reddini isteyerek "Aile Bakanlığı'nın çocuklar için kurulan derneğin yanında olması gerekirdi" dedi. Davalı avukatı Sevgi Kalan Güverci ise derneğin 5 Haziran 2007'den beri aktif faaliyet gösterdiğini belirterek derneğin sona erdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Avukat Güverci, "Tarlabaşı Toplum Merkezi varlığı üniversitenin projesine bağlı değildir. Bir sosyal hizmet proje kapsamındadır. Toplum merkezi modelini desteklemektedir. Derneğin amacı çocukların ve kadınların yaşamını kolaylaştırmaktır. Derneğin çalışması, Türkiye ve Suriyeli çocukların desteklenemesi ve bunların hakları yönündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgilidir. Tarlabaşı yoksullukla mücadele eden toplum olmaktan çıkar ise o zaman derneğin amacının bittiğinden söz edilebilir. Bu davanın açılması, örgütlenme özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Hakkın kullanılmasını imkansız hale getirmektedir" diyerek davanın reddini istedi. Avukat Buse Karataş da bu zamana kadar derneğe sayısız denetim yapıldığını belirterek "Hiçbir somut araştırma yapılmadan derneğin feshi talep edilmektedir. Tamamen keyfi uygulamadır" dedi.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATINDAN GEREKÇESİNİ SUNMASI İSTENDİMahkeme, müdahillik talebinde bulunan Aile Bakanlığı avukatına gerekçesini ve eklerini sunmak üzere iki hafta süre verilmesine, İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak derneğin dosyasının celbine, dernek vekillerine derneğe ait defterlerini ve yönetim kurulu karar defterlerini sunmak üzere iki hafta süre verilmesine, tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak, dosyaya sunmadıkları delilleri dosyaya sunmaları için iki hafta süre verilmesine karar verdi. Duruşma, 29 Eylül'e ertelendi.