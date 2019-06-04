Tarlacı'dan Belediye Başkanı Sarı'ya hayırlı olsun ziyareti
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Eski Dinar Belediyesi Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Eski Dinar Belediyesi
Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı
, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı
'yı makamında ziyaret etti.
Başkan Sarı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Tarlacı, belediye başkanlığı görevinin son derece zahmetli ve özverili bir iş olduğunu, bu bağlamda birlik ve beraberlik içerisinde hareketle başarıya mutlaka ulaşılacağını söyledi.
Sarı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tecrübe sahibi eski belediye başkanlarından yararlanmanın çok mantıklı olacağını, belediye işlerinde ise mutlaka disiplinli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
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