Tarlada 2 lira olan şeftali şehirde 3 katına satılıyor - Son Dakika

Tarlada 2 lira olan şeftali şehirde 3 katına satılıyor

Çiftçinin tarlada kilosunu 2 liraya sattığı şeftali semt pazarlarında 3 katına, markette 4 katına satılıyor.

Çiftçinin tarlada kilosunu 2 liraya sattığı şeftali semt pazarlarında 3 katına, markette 4 katına satılıyor. Bu durumdan çiftçi de pazarcı da şikayet ediyor.

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Hasadı başlayan ve çiftçiden 2 liradan alınan şeftali pazarlarda 6 lira marketlerde ise 8 liradan satılıyor. Çiftçilerin aracılardan şikayetçi olduğu bilinirken market ve pazarcılar ise mahsüllerin fiyatının raflara gelene kadar geçen süreçte arttığını belirtiyor. Aradaki fiyat farkından en çok etkilenen tüketici ise ürünlerdeki fiyat farkının devlet eliyle düzenlenmesini istiyor.


Aracılardan hale, halden tezgaha kadar fiyat 3 katına çıkıyor


Şeftali fiyatının tarladan pazara kadarki fiyat artışıyla ilgili görüşlerini belirten Barış Koçum isimli pazarcı esnaf, "Şuan şeftaliyi 5-6 liraya satıyorum. Şeftali tarlada 2 buçuk lira civarında olsa bile sebze meyve haline gelene kadar masrafları oluyor. Şeftali aracılardan hale, halden bize gelene kadar 4 lira oluyor, bizde 5-6 liraya satıyoruz" dedi.


"Meyve sebzelerdeki yüksek fiyatlar komisyonculardan kaynaklanıyor"


Mahsülün tarladan çıktığında aracılar tarafından el değiştirdikçe fiyatının arttığından bahseden bir başka pazarcı esnafı ise, "Meyve ve sebzelerin fiyatlarının pahalı olması komisyonculardan kaynaklanıyor. 3-4 tane komisyoncu oluyor. Tarladan mahsül çıktığında komisyoncu araya giriyor. Ürün hale gelene kadar aracılar araya giriyor. Hepsi kar payını eklediğinde pazara gelen ürün pahalılaşıyor. Mal yerinde bol olduğunda bile hale az geldiğinde fiyatlar yükselebiliyor. Ürün el değiştirdiğinde fiyatı pahalılaşıyor" diye konuştu.


"Aracılardan kaynaklanan fiyat artışı devlet eliyle kontrol edilmeli"


Tarladaki ürün fiyatı ile pazardaki ürün fiyat farkının yüksek olmasından yakınan Taylan Ayaf isimli vatandaş ise " Mahsüllerin tarladaki ve pazardaki fiyat farkı devlet eliyle düzenlenmeli, kontrol edilmeli. Bu durum devlet eliyle kontrol edilirse çiftçi de kazanır. Çiftçi kazanırsa bu vatandaşa kadar yansır. Aracılardan kaynaklanan fiyat artışı devlet eliyle kontrol edilmeli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlada 2 lira olan şeftali şehirde 3 katına satılıyor - Son Dakika Ekonomi
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