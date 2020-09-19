Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor - Son Dakika

Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor

Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor Üreticiler domatesin tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti Mersin'in Erdemli ilçesinde tarlada fiyatı 40 kuruşa satılabilen domates, ilçe merkezindeki zincir marketlerde 2.4 lira ile 5.

Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor

Üreticiler domatesin tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarlada fiyatı 40 kuruşa satılabilen domates, ilçe merkezindeki zincir marketlerde 2.4 lira ile 5.95 lira arasında satılıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde üretici, domatesin kilosunu 40 kuruşa verirken aynı ilçedeki zincir marketlerde ise 2,5 lira 5,95 lira arasında satılıyor. Domates üreticileri, ürün maliyetlerinin listesi ile ürünlerini köy meydanında sergileyerek mağduriyetlerine dikkat çekti.

Üreticiler tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Üreticiler kendilerinin 40 kuruşa sattığı domatesin yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde 3 ila 4 liradan satıldığını belirtti. İlçe merkezindeki marketlerde ise domates fiyatının cinsine göre 2 lira 40 kuruş ile 5 lira 95 kuruş aralığında olduğu görüldü.

Üreticilerden Sadi Tilki, "Bir kök domatesin bize maliyeti 3 lira 75 kuruş. Buradan çıkışı ise 40 kuruş-50 kuruş. 30 kilometre aşağıdaki sahil bandında bir markette bunun satışı marketten markete 3 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Kilo bazında fiyatlar 2,5 lira 3 lira arasında olması lazım ki biz geçtiğimiz yıldan zaten borçlu devrettik, bu yılda borçlu devrettiğimizde maliyet bize 4 katını buluyor" dedi.

Yetkililere de seslenen Tilki, "bizlere yardım edin, bizler mağdur durumdayız. Şuan biz 2 lira maliyeti olan bir kilo domatesi 40 kuruşa satıyoruz. Onu da Irak ve Suriye tırları alıyor" diye konuştu.

Üretici ucuza satıyor, tüketici pahalıya alıyor

Üreticilerden Ahmet Öğer'de, "Tüketiciler ürünü ucuz yesin. Ama girdilerimiz çok pahalı. Biz razıyız, tüketici domatesin kilosunu 50 kuruşa yesin ama o da olmuyor. 25 kilometre ilçe merkezimizde domates 3 lira, üretimin yapıldığı burada 40 kuruş, reva mı bu" dedi.

Ürünleri fiyatı gittiği yerlerde katlanarak artıyor

Ürün alımı yapan esnaflardan Mustafa Cırık ise, marketlere fatura denetimi yapılması gerektiğini belirtti. Cırık, "Limonda da başımıza geldi bu. 2 liraya sattığımız limon gittiği İstanbul'da 10 liraya satıldı. 1 kilo domatesin buradan İstanbul'a gitmesinin maliyeti 1 lira. Karşıya vardığı zaman bu 4 katına, 5 katına, 10 katına çıkıyor" şeklinde konuştu.

Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor

Erdemli, Domates, Mersin, Market, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü         
16:35
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı         
15:30
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor         
08:28
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:26:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei