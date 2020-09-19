Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 2,5 liradan başlıyor

Üreticiler domatesin tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarlada fiyatı 40 kuruşa satılabilen domates, ilçe merkezindeki zincir marketlerde 2.4 lira ile 5.95 lira arasında satılıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde üretici, domatesin kilosunu 40 kuruşa verirken aynı ilçedeki zincir marketlerde ise 2,5 lira 5,95 lira arasında satılıyor. Domates üreticileri, ürün maliyetlerinin listesi ile ürünlerini köy meydanında sergileyerek mağduriyetlerine dikkat çekti.

Üreticiler tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Üreticiler kendilerinin 40 kuruşa sattığı domatesin yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde 3 ila 4 liradan satıldığını belirtti. İlçe merkezindeki marketlerde ise domates fiyatının cinsine göre 2 lira 40 kuruş ile 5 lira 95 kuruş aralığında olduğu görüldü.

Üreticilerden Sadi Tilki, "Bir kök domatesin bize maliyeti 3 lira 75 kuruş. Buradan çıkışı ise 40 kuruş-50 kuruş. 30 kilometre aşağıdaki sahil bandında bir markette bunun satışı marketten markete 3 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Kilo bazında fiyatlar 2,5 lira 3 lira arasında olması lazım ki biz geçtiğimiz yıldan zaten borçlu devrettik, bu yılda borçlu devrettiğimizde maliyet bize 4 katını buluyor" dedi.

Yetkililere de seslenen Tilki, "bizlere yardım edin, bizler mağdur durumdayız. Şuan biz 2 lira maliyeti olan bir kilo domatesi 40 kuruşa satıyoruz. Onu da Irak ve Suriye tırları alıyor" diye konuştu.

Üretici ucuza satıyor, tüketici pahalıya alıyor

Üreticilerden Ahmet Öğer'de, "Tüketiciler ürünü ucuz yesin. Ama girdilerimiz çok pahalı. Biz razıyız, tüketici domatesin kilosunu 50 kuruşa yesin ama o da olmuyor. 25 kilometre ilçe merkezimizde domates 3 lira, üretimin yapıldığı burada 40 kuruş, reva mı bu" dedi.

Ürünleri fiyatı gittiği yerlerde katlanarak artıyor

Ürün alımı yapan esnaflardan Mustafa Cırık ise, marketlere fatura denetimi yapılması gerektiğini belirtti. Cırık, "Limonda da başımıza geldi bu. 2 liraya sattığımız limon gittiği İstanbul'da 10 liraya satıldı. 1 kilo domatesin buradan İstanbul'a gitmesinin maliyeti 1 lira. Karşıya vardığı zaman bu 4 katına, 5 katına, 10 katına çıkıyor" şeklinde konuştu.