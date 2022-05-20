Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

20.05.2022 19:48
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Bahar Operasyonu'nda bir tarlada ekili 800 kök kenevir bitkisi ile 1 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Bahar Operasyonu'nda bir tarlada ekili 800 kök kenevir bitkisi ile 1 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Bahar Operasyonu' düzenledi. Eyyübiye ilçesine bağlı Kırkmağara Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ekili arpa tarlasında 800 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevir bitkilerin söken ekipler, tarla sahibi M.T.'nin evinde yaptıkları aramada 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. M.T. ve oğlu F.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Kenevir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika


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