Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü - Son Dakika

Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü

10.10.2020 10:37
Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü, System.String[]

Şanlıurfa'da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör yanarak küle döndü.

Şanlıurfa'da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Gazibey kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Eyüp Karakeçi isimli çiftçi, 63 AAG 560 plakalı traktörüne binerek tarlaya gitti. Tarlayı sürmeye başlayan çiftçinin traktörü aniden alev aldı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen şahıs, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Traktörün kullanılamaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü
Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, Traktör, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü - Son Dakika

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