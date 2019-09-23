Son Dakika Haberleri: Tarlada alkol alırken bacağından vuruldu
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Tarlada alkol alırken bacağından vuruldu

3 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tarlada alkol alan İsmail E. (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Tarlada alkol alırken bacağından vuruldu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tarlada alkol alan İsmail E. (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail E., iddiaya göre tarlada arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi İsmail E.'nin sol bacağına isabet etti. Bacağından yaralanan gencin arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmail E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
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