Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

ANTALYA'da tarlada başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yakındaki ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Yangın, yakındaki sera ve evlere sıçramadan, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.