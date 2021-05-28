Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti - Son Dakika

Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti

AKSARAY'da yerel gazeteci Savaş Ulukaya, haber dönüşü tarlada bulduğu oğlağı, aracına alıp jandarmaya teslim etti.

AKSARAY'da yerel gazeteci Savaş Ulukaya, haber dönüşü tarlada bulduğu oğlağı, aracına alıp jandarmaya teslim etti. Aksaray- Ankara karayolu Tuz Gölü yakınında dün akşam saatlerinde Savaş Ulukaya, haber dönüşü tarlada bir oğlak olduğunu fark etti. Sürüden ayrılıp, kaybolduğu sanılan oğlağı aracına alan Ulukaya, yakındaki Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüp teslim etti. Savaş Ulukaya, "Arkadaşlarımızla beraber Aksaray'dan Tuz Gölü'ne çekim yapmak için geldik. Çekim işlerimizi bitirip eve dönerken yolda bir tane oğlak bulduk. Arazide kaybolmuş sürüsünü kaybetmiş bir şekilde tek başına duruyordu. Sahibini de görmediğimiz, bilmediğimiz için arabamıza alarak jandarma ekiplerine getirdik. Şu anda da jandarmaya teslim ediyoruz inşallah onlarda sahibini bularak teslim edecekler" dedi.



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