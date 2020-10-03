Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti - Son Dakika

Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti

ARDAHAN - Ardahan'da yaşayan Güven Kılıç (33), tarlasını sürerken siyah bir taş buldu. Kılıç, 'Gök taşı' olduğunu iddia ettiği cismin incelenmesini istedi.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde patates tarlasında düzeltme yapan Güven Kılıç, düzeltme yaptığı esnada düzeltme malzemenin bir şeye değip parladığını fark etti. Kılıç, Traktöründen inerek parlayan taşın yanına geldi. Bulduğu taşın çok sıcak olduğunu söyleyen Güven Kılıç, "Parlayan taşı bulduğumda çok sıcaktı. İçme suyu olarak yanımda getirdiğim suyu taşa döktüm. Buharlaşmaya başlayan taşın uzun bir süre soğumasını bekledim. 15-20 dakika sonra elime alıp eve götürdüm. Evde inceleme yaptıktan sonra bunun 'göktaşı' olduğunu iddia ediyorum ve bu 'göktaşının' incelenmesini istiyorum" dedi.

Mıknatısı kuvvetli bir şekilde tutuyor

Taşın parıldaması ve ışık saçmasından göktaşı olabileceğini düşünen Kılıç, mıknatısı kuvvetli bir şekilde tuttuğunu söyledi. Kılıç, "Bulduğumda 'Gök taşı' parlıyordu. Soğumasını bekledikten sonra elime alarak yüzeyini silmeye başladım. Silip temizledikten sonra üzerinde oksitlenme ve antipas atmaya başladı. Bunun ilk etapta ne olduğunu bilemedim fakat 'göktaşı' olduğunu anladığımda mıknatıs ile sade bir deneme yaptım. Mıknatıs uzaktan da olsa taşı tutuyor" şeklinde konuştu.