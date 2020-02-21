Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi - Son Dakika
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Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi

6 saat önce

BURSA'da, Ahmet Faik Akkuş (52), tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalı evine alıp 1 gün besledikten sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti.

Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi, System.String[]
BURSA'da, Ahmet Faik Akkuş (52), tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalı evine alıp 1 gün besledikten sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti.

İnegöl'de kırsal Küçük Yenice Mahallesi'nde besicilik ve tarımla uğraşan Ahmet Faik Akkuş, tarlaya gittiği sırada yol kenarında yaralı kartal olduğunu fark etti. Yavru kartalın yanına yaklaşan Akkuş, uçamayan kuşu alıp evine götürdü. Açlıktan bitkin düşen kartalı et ile besleyen Akkuş, daha sonra durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen barınak ekibi, yavru kartalı teslim aldı. Barınağa götürülen yavru kartal, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

'DOĞADAKİ HAYVANLARI KORUMALIYIZ'

Yavru kartala bir gün bakan Ahmet Faik Akkuş, doğadaki hayvanların korunması gerektiğini ifade ederek, "Dün tarlamı kontrol etmek için gittiğimde yol kenarında yavru kartalın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda hayvanın uçamadığını gördüm; alıp eve getirdim. Açlıktan bitkin düşen hayvanı etle besledim. Bugün de barınak ekiplerine haber verdim. Ekipler de gelip hayvanı benden teslim aldı. Doğadaki hayvanları korumalıyız. Onlarla hayat daha güzel" dedi.


- İnegölbursa
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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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