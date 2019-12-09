Son Dakika Haberleri: Tarlada buldukları mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Son Dakika Güncel Tarlada buldukları mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Tarlada buldukları mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

6 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde buldukları Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde buldukları Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde sit alanındaki bir tarlada bir grubun mozaik bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarı yapan kişinin tarla sahibinin de arasında bulunduğu şüphelilerin, yabancı bir iş adamı ile mozaiği satmak üzere pazarlık yaptığı, 8 milyon dolar teklif eden bu kişiden 30 milyon dolar istedikleri bilgisini de jandarmayla paylaştığı öğrenildi.

Bunun üzerine izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaiği belirtilen tarlada buldu.

Mozaiğin bulunduğu bölge korumaya alınırken, olayla ilgili M.Ö. (21), İ.Ö. (47), D.A. (55), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, İ.Ö. ve D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. ve H.İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarlada buldukları mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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