Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çürümüş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çürümüş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Kayıp ihbarlarını araştıran emniyet yetkilileri, cesedin 9 Eylül'de kaybolan Eşref Gül olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan yakınları yaşlı adamı teşhis etti. Eşref Gül'ün Çırpan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. 1 ay önce evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı adamın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak. - BURSA
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