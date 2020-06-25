Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2) - Son Dakika

Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2)

KATİLİ CEZAEVİNDEN ARKADAŞI ÇIKTIBursa'da, dün tarlada bulunan, başında ve sol omzunda darp izlerine rastlanan cansız bedenin, emekli polis memuru İsmet Çatak'a (72) ait olduğunun belirlenmesinin ardından cinayetle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Çatak'ın en son dolandırıcılık ve...

KATİLİ CEZAEVİNDEN ARKADAŞI ÇIKTI

Bursa'da, dün tarlada bulunan, başında ve sol omzunda darp izlerine rastlanan cansız bedenin, emekli polis memuru İsmet Çatak'a (72) ait olduğunun belirlenmesinin ardından cinayetle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Çatak'ın en son dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan ve aynı zamanda cezaevinden arkadaşı olan Ali T. (49) ile birlikte olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, Çatak'ın öldürüldüğü yere Ali T.'nin kiraladığı arabayla geldiği belirlendi. Ali T., Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince yapılan baskında, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ali T.'nin evinde yapılan aramada bulunan 7 bin dolara polis ekiplerince el konuldu.

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Ali T. Emniyette verdiği ifadede, "İsmet Çatak, tarlayı satın almak için İznik'ten geldi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bana tekme attı. Ben de sinirlenip, arabadan aldığım levye ile İsmet'in kafasına vurdum. Sinirlerime hakim olamayıp, birkaç kez daha vurdum. Sonra onu orda bırakıp, arabayla ayrıldım. İsmet'in tarla için getirdiği 7 bin doları da kendim aldım. İsmet'in çantasını ve levyeyi yolda attım" dediği öğrenildi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cezaevinde tanıştığı Ali T.'nin darbederek öldürlüğü Çatak'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Terminali'ne geldiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. O anlarda, elinde paranın bulunduğu çanta dikkati çekerken, terminalin içine doğru yürüdüğü görülüyor. Ali T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2) - Son Dakika

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