Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı

26.06.2022 22:33
Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu Belediye ekiplerince tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu Belediye ekiplerince tedaviye alındı.

Kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde tarlada kiraz toplayan vatandaşlar yürümekte zorluk çeken yaralı ceylanı gördü. Vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınan ceylan tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ekiplerimiz sadece kedi ve köpekleri tedavi etmiyor. Yukarıballık Mahallemizdeki yaralı ceylan artık emin ellerde. En kısa zamanda tedavisini yapıp tekrar doğaya salacağız." ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada bulunan yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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