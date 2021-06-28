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Tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika

Tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti

28.06.2021 08:53
Tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, köy ziyaretlerinde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret edip yetiştirdikleri ürünler hakkında bilgiler aldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, köy ziyaretlerinde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret edip yetiştirdikleri ürünler hakkında bilgiler aldı.

İlçeye bağlı Ağarı köyünü ziyaret eden Kaymakam Yazıcı'nın, tarlalara gidip çiftçilerden bölgede yapılan tarım ve ürün çeşitleri hakkında bilgi alması büyük takdir topladı.

Tarlada çalışan köylüler yaptıkları açıklamada, "Yıllardır çiftçilik yapıyoruz. İlk defa bir Kaymakamın bize gelip hayırlı işler dediğini ve ihtiyaçlarımızı sorduğunu gördük. Köyümüze gelirlerdi, ancak tarlaya gelip üretim için neler yapılabilir diye sorulması ilk defa oldu. Allah razı olsun. Bizler üretim yaparken yaşadığımız bazı sıkıntıları kendisine anlattık. Kaymakam Hanım en kısa sürede ilgileneceğini söyledi. Devletimiz için hizmet eden ve tarlaya kadar bizim yanımıza gelen Kaymakam hanıma teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti

Çavdarhisar, Kütahya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika


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