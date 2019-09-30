Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti
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Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti

1 saat önce

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti, System.String[]

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
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