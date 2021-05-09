- Tarlada çalışan işçi annelere sürpriz konser - Son Dakika

- Tarlada çalışan işçi annelere sürpriz konser

Tarım işçisi anneler müzik eşliğinde tarlada çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eline gitarı alan müzik sever genç, tarlada yevmiye ile çalışan kadınlara, Anneler Günü dolayısıyla mini bir konser verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan müzik sever Serhat Karaburç, tarlada çalışan kadınlara Anneler Gününde sürpriz yaptı. Eline gitarını alan Karaburç, tarlada yevmiye ile çalışan anneler için mini bir konser verdi. İşçi kadınlar da şarkılara alkışlarla eşlik etti.