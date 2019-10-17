Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışan işçi darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Tarlada çalışan işçi darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

Tarlada çalışan işçi darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

1 saat önce

Tarlada çalışan işçi darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulunduKONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde, tarlada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, darp edilmiş ve vücudunda yanıklar oluşmuş vaziyette bulundu.

Tarlada çalışan işçi darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde, tarlada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, darp edilmiş ve vücudunda yanıklar oluşmuş vaziyette bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Saray Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan yabancı uyruklu M.Y, dün tarlaya gidenler tarafından baygın ve vücudunun bazı bölümlerinde yanıklar olduğu vaziyette bulundu. M.Y. vatandaşlar tarafından özel araçla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine götürülürken, olay jandarma ekiplerine bildirildi. Darp edildiği iddia edilen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar olan M.Y, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiği ve fail ya da faillerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarlada çalışan işçi darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu

Saray, Konya, Yunak, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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