Tarlada çalışan kadına jandarma yardım etti - Son Dakika

Tarlada çalışan kadına jandarma yardım etti
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında tarlasında tek başına domates fidelerinin üzerini örtmeye çalışan kadına yardım etti.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında tarlasında tek başına domates fidelerinin üzerini örtmeye çalışan kadına yardım etti.
Köprübaşı ilçesi Borlu mahallesinde jandarma ekipleri yaşlı bir kadının domates fidelerini örtmeye çalıştığını görünce yanına gidip yardım etti.
Müzeyyen Süğür (63) eşinin 65 yaşında olması nedeniyle evden çıkamadığını, tarlaya gelerek domates fidelerinin üzerini tek başına örtmeye çalıştığını söyledi.
Müzeyyen Süğür'ün tarlada işi bittikten sonra jandarma ekiplerince evine bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:11 Kaynak: AA
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