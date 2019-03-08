Son Dakika Haberleri: Tarlada Çalışan Kadınlara Pastalı Kutlama

Tarlada Çalışan Kadınlara Pastalı Kutlama

1 saat önce

Tokat İl Özel İdaresi Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 3 katlı pasta keserek kutladı.

Tarlada Çalışan Kadınlara Pastalı Kutlama, System.String[]
Tokat İl Özel İdaresi Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 3 katlı pasta keserek kutladı. 

Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çapa yapan kadınlara sürpriz yaptı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli  tarlada çalışan kadınların yanlarına giderek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe'nin katıldığı kutlama programında tarlanın kenarına getirilen ve üzerinde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun'  yazılı 3 katlı pasta kesildi. Kadınlar yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Genel Sekreter Recep Gökçe, Kadınlar Günü'nü bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirterek, Bugün sizlerin günü. Kutlamak bizim için ayrı bir gurur. Bize göre daha kutsal olan sizlersiniz. Elinizde çapa, alnınızda ter ile gününüzü kutluyorsunuz. Her gün aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bizler de bu bölgede çalıyoruz. Sizleri ziyaret ederek gününüzü kutlamak istedik dedi. Tarlada çalışan Fatma Tuna (74) ilk defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, Şu anda çok mutluyum. Anlatamam bu duyguları. Şimdiye kadar hiç kutlayan olmadı. Beyim öleli 25 yıl oldu. Düğünüm de bile pasta kesilmedi dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:02 Kaynak: DHA

Büyükyıldız, Tokat, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada Çalışan Kadınlara Pastalı Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]