Tarlada Çalışan Kadınlara Yaş Pastalı Kadınlar Günü Kutlaması
38 dakika önce
Tokat'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınlar için kutlama programı düzenlendi.
Tokat'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınlar için kutlama programı düzenlendi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından il merkezine bağlı Büyükyıldız köyünde, üzüm bağında çapa yapan kadınlar için üzerinde "Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" yazılı 3 katlı pasta yaptırıldı.
Kadınların yanına giden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, kadınların günlerini kutlayarak, hayatlarında mutluluk diledi.
Gökçe, dünyanın yarısının kadınlardan oluştuğuna işaret ederek, "Kadınlar Günü'nü bir güne sığdırmak mümkün değil ama köyde tarlada sizi bulup gününüzü kutlamak bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bize göre kutsal bir iş yapıyorsunuz. Çünkü elinizde çapa, alnınızda terle gününüzü kutluyorsunuz. Pastamızı getirdik. Bu pasta bir sembol." ifadesini kullandı.
Daha sonra çalışan kadınlar pastayı keserek kutlama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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