Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı - Son Dakika

Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarlada çalışan çiftçi Eyüp Sefa (42), sağ bacağını silaj makinesine kaptırdı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarlada çalışan çiftçi Eyüp Sefa (42), sağ bacağını silaj makinesine kaptırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çiftçi, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Eyüp Sefa, bilinmeyen nedenle silaj makinesine sağ bacağını kaptırdı. Can havliyle bağıran Sefa'nın yardımına çevredekiler koştu. Çiftçinin bacağı kısa süre içerisinde çevredekilerin yardımıyla makineden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eyüp Sefa, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.



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