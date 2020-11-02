Son dakika haberi... Tarlada çalışırken, elbisesini traktörün şaftına kaptırıp öldü - Son Dakika

Tarlada çalışırken, elbisesini traktörün şaftına kaptırıp öldüBurdur'da tarladaki boruları topladığı sırada elbisesinin traktörün şaftına kaptıran Kıymet Ak (31), yaşamını yitirdi.Burdur'un Halıcılar köyünde oturan Kıymet Ak bugün sabah saatlerinde Günalan Ovası Mevrüzü mevkiindeki fasulye tarlasındaki damlama sulama sistemine ait boruları traktörünün arkasındaki şaft yardımı ile toplamaya başladı. Bir ara traktörden inen Kıymet Ak'ın elbisesi bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün arkasındaki şafta takıldı. Şaftın dönen kısmına sıkışan Kıymet Ak'ı gören yakınları traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler Kıymet Ak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıymet Ak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: DHA
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