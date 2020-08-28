Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından yaralandı - Son Dakika

Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından yaralandı

GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada, bir anda yere yığılınca kalp krizi geçirdiği sanılan Metin Aslan'ın (65), kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği anlaşıldı.

GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada, bir anda yere yığılınca kalp krizi geçirdiği sanılan GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada, bir anda yere yığılınca kalp krizi geçirdiği sanılan Metin Aslan 'ın (65), kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aslan tedaviye alınırken, polis merminin çıktığı silahı ve kullanan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olay, geçen cumartesi, Yeşilkent Mahallesi 'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası, çiftçi Metin Aslan eşi Elmas Aslan ile birlikte tarlada çalıştığı sırada, bir anda yere yığıldı. Eşinin yere yığıldığını gören Elmas Aslan sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan'ı, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan müdahalede, Aslan'ın yere düşerken çarpıp kanadığı sanılan başında, mermi çekirdeği olduğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan Mehmet Aslan 'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, Aslan'ın ağır yaralanmasına neden olan magandanın bulunması için çalışma başlattı. Metin Aslan'ın kardeşi Mehmet Aslan suçlunun yakalanmasını isteyerek, "Kardeşim bahçede çalıştığı sırada kafasına mermi değmiş. Eşi, kardeşimin yere düştüğünü görünce kalp krizi geçirdiğini zannediyor. O şekilde hastaneye getirince ilk filmde bulamıyorlar. İkinci film çekildiği zaman kafasında mermi olduğu söyleniyor. Bu şehir magandalarının yakalanmasını istiyoruz" dedi.



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