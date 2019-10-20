Tarlada çalışırken öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çalışırken yanına gelen şüpheli ile aralarında çıkan tartışma sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Türkel Çevre Yolu yakınındaki bir tarlayı traktörle süren Ali Cemal Kalkancı (59) ile yanına gelen İbrahim İ. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim İ, belinden çıkardığı tabancayla Kalkancı'ya iki el ateş etti.

Ağır yaralanan Kalkancı, olayı gören vatandaşlar tarafından bir araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı İbrahim İ. ise suç aletiyle jandarmaya teslim oldu.