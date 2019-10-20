Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışırken öldürüldü
Son Dakika Güncel Tarlada çalışırken öldürüldü

Tarlada çalışırken öldürüldü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çalışırken yanına gelen şüpheli ile aralarında çıkan tartışma sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tarlada çalışırken öldürüldü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çalışırken yanına gelen şüpheli ile aralarında çıkan tartışma sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Türkel Çevre Yolu yakınındaki bir tarlayı traktörle süren Ali Cemal Kalkancı (59) ile yanına gelen İbrahim İ. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim İ, belinden çıkardığı tabancayla Kalkancı'ya iki el ateş etti.

Ağır yaralanan Kalkancı, olayı gören vatandaşlar tarafından bir araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı İbrahim İ. ise suç aletiyle jandarmaya teslim oldu.

Ali Cemal, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışırken öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]