Son Dakika Haberleri: Tarlada Çalışırken Park Halindeki Otomobili Yandı

Tarlada Çalışırken Park Halindeki Otomobili Yandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın tarlasının kenarına park ettiği otomobil yanarak hurdaya döndü.

Tarlada Çalışırken Park Halindeki Otomobili Yandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın tarlasının kenarına park ettiği otomobil yanarak hurdaya döndü. Edinilen bilgiye göre, Habil Kavalcı ve ailesi çapa için İshakça Mahallesi yolu üzerindeki tarlalarına gitti. Aile fertleri tarlada çalıştıkları sırada yaklaşık yarım saat sonra park halindeki 59 LT 631 plakalı otomobil yanmaya başladı. Aracının yandığını gören Habil Kavalcı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç hurdaya döndü. Olayın ardından işine devam eden Habil Kavalcı, "Elimizden bir şey gelmez, canımız sağ olsun" diyerek ailesini teselli etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:21 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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