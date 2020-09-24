Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle yaraladığı iddiası - Son Dakika

Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle yaraladığı iddiası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı.

Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle yaraladığı iddiası, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı.

Çeltikçi Mahallesi'nde tarlada çalışan Tuğrul B. (35) ile eşi Duygu B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tüfekle ateş ederek eşini yaraladığı öne sürülen Tuğrul B. daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için jandarma tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Orhangazi, Çeltikçi, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle yaraladığı iddiası - Son Dakika

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