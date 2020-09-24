Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle vurdu - Son Dakika

Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle vurdu

BURSA'da Tuğrul B. (35), tarlada çalıştığı sırada tartıştığı eşi Duygu B.'yi (34) tüfekle vurarak, yaraladı.

Tarlada çalışırken tartıştığı eşini tüfekle vurdu, System.String[]

BURSA'da Tuğrul B. (35), tarlada çalıştığı sırada tartıştığı eşi Duygu B.'yi (34) tüfekle vurarak, yaraladı. Duygu B., hastanede tedaviye alınırken, kaçan Tuğrul B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul B. ile eşi Duygu B. arasında, kendilerine ait tarlada çalışırken, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken, Tuğrul B., evden aldığı tüfekle Duygu B.'ye ateş etti. Yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duygu B., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duygu B., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise Tuğrul B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Orhangazi, Jandarma, Çeltikçi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:00 - Kaynak: DHA

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