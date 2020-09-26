Tarlada çalışırken tartıştığı eşini ve yeğenini tüfekle yaralayan zanlı teslim oldu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında eşini silahla vuran koca güvenlik birimlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul B, eşi Duygu B'nin yeğeni Ünal B. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, tüfekle eşi ve yeğenini yaraladı.

Olaydan sonra İznik'e kaçan Ertuğrul B, yakınlarının ve jandarmanın ikna çabaları sonrasında Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Jandarmada verdiği ifadede, eşi ve yeğeni arasında ilişki olduğunu öne süren Ertuğrul B, tüfekle olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilirken, yaralanan 2 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.