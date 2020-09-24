Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı - Son Dakika

Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı.

Olay Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan Tuğrul B. ile eşi Duygu B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre tüfeği alan Tuğrul B, eşi Duygu B'ye arkasından ateş etti. Beline ve kalçasına saçma isabet eden Duygu T. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Duygu B, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eşini tüfekle yaralayan koca Tuğrul B. ise bir otomobille kayıplara karıştı. Jandarma Tuğrul B'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.